Spezza restera une année de plus à Dallas

Les Stars de Dallas ont affirmé vendredi qu’ils ne rachèteraient pas le contrat du vétéran Spezza.

C’est ce qu’a rapporté le journaliste du réseau Sportsnet Chris Johnston sur son compte twitter.

The NHL’s first buyout window is now open. There’s been speculation Jason Spezza is a candidate for one, but the Dallas Stars will keep the 35-year-old centre and have him play out the final year of his contract.