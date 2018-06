«Si je peux inspirer des jeunes, c’est mission accomplie» - Laurent Duvernay-Tardif

Laurent Duvernay-Tardif peut désormais porter le titre de médecin. Il est un membre des Chiefs de Kansas City dans la NFL et possède sa propre fondation. Tout va pour le mieux pour le Québécois, qui aura manifestement un été bien chargé.

Par sa personnalité attachante et magnétique, Duvernay-Tardif s’attire les éloges partout où il passe, avec raison!

Son titre de médecin maintenant acquis, ce qui est important pour le joueur de ligne offensive, c’est de redonner au suivant.

«Si ça peut inspirer des jeunes à le faire, c’est mission accomplie pour moi, a souligné Duvernay-Tardif lors de l’émission Destination Coupe Stanley AM, vendredi. Il y a tellement de monde dans ma vie qui m’a dit : "Laurent, tu vas devoir choisir. Ou te concentres sur le football ou tu te concentres sur tes études." J’ai un peu refusé de faire ça. Maintenant, j’ose pouvoir espérer que je vais pouvoir inspirer des jeunes qui se questionnent un peu à savoir s’ils doivent vraiment choisir ou décider de mener leurs deux passions de front.»

Et si Duvernay-Tardif avait à un choisir un moment marquant jusqu’à présent, le choix est clair.

«Le plus gros moment, c’est assurément la graduation de médecine, a confié le Québécois de 27 ans. Ça faisait huit ans que j’étais en médecine, quatre ans dans la NFL. C’était une vision que j’avais dans les moments les plus difficiles de pousser jusqu’au bout pour arriver à monter sur la scène, prendre mon diplôme, soupirer et me dire que c’est fait.»

Côté football, même si les Chiefs ont perdu leur quart-arrière des dernières années, Duvernay-Tardif est confiant pour la prochaine saison.

«C’est une équipe jeune, mais extrêmement talentueuse, a souligné Duvernay-Tardif. Offensivement, on a gardé la majorité de nos outils qu’on avait l’année dernière. Que ce soit Tyreek Hill, Travis Kelce, Kareem Hunt. Et on ajouté à ça des joueurs d’élite comme Sammy Watkins. Patrick Mahomes fait extrêmement bien en ce début de camp. [...] Il est en train de devenir de leader au sein de notre équipe.»

Même si la saison de la NFL approche tranquillement, Duvernay-Tardif restera occupé avec sa tournée «Bougez avec «LDT». Son autobus se déplacera dans les différents campus universitaires pour offrir des journées d’activités aux jeunes de cinquième et sixième année du primaire.

