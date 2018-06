Martel-Bahoeli sait ce qui attend Kean

Le poids lourd québécois Éric Martel-Bahoeli a une idée précise du défi qui attend son ami Simon Kean, samedi soir, au Centre Gervais Auto de Shawinigan.

Le boxeur de 36 ans a affronté le futur adversaire de Kean, Adam Braidwood, dans un combat tenu au Centre Vidéotron en février 2017. Un duel qui s’était terminé de façon abrupte au cinquième round, à l’avantage du cogneur britanno-colombien.

«Contrairement à moi, Simon sait à quoi s'attendre», a mentionné Martel-Bahoeli, vendredi.

«Il sait ce que Braidwood peut faire, a-t-il poursuivi. Que c'est un clown qui peut soudainement se "crinquer". Moi, je ne savais pas et ça m'a un peu pris au dépourvu.»

Martel-Bahoeli estime que Kean a pris un risque en acceptant ce combat, mais qu’il ne pouvait pas se défiler.

«Je pense qu'il a beaucoup plus à perdre avec ce combat, mais il fallait que ça se fasse, a-t-il souligné. Le public le demandait, et lui aussi, jusqu'à un certain point. Il n'a pas le choix de faire ça.»

Et Braidwood, malgré un certain manque d’expérience, est tout un assommeur.

«Il va donner une opposition à Simon, j'en suis convaincu, a analysé Martel-Bahoeli. Pour combien de temps? C'est ce qu'on va voir. C'est 10 rounds, quand même.»

Il croit toute de même que Kean l’emportera en sept rounds.

