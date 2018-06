Les Padres servent une correction aux Braves

Menés 3-2 après six manches, les Padres de San Diego ont explosé avec cinq points en septième pour filer vers un gain de 9-3 aux dépens des Braves, vendredi soir à Atlanta.

Dans la victoire, Freddy Galvis a été le plus productif en terminant la soirée avec une fiche de cinq coups sûrs en cinq présences au bâton. Il a produit quatre points, dont trois sur son quatrième circuit de la campagne, en septième.

Jose Pirela a également frappé la longue balle pour les Padres. Le joueur de deuxième but a réussi son premier circuit de la saison dès le premier tour au bâton des visiteurs. Travis Jankowski l’a devancé au marbre.

Hunter Renfroe a également produit deux points dans le triomphe tandis que Jose Castillo en a généré un.

Freddie Freeman a frappé un circuit en solo, en cinquième manche, dans une cause perdante.

Le gain a été ajouté à la fiche de Clayton Richard (6-6), qui a œuvré pendant six manches, allouant trois points, dont deux mérités, six coups sûrs et deux buts sur balles. Il a éventé six rivaux.

Le revers va à la fiche de Sam Freeman (1-3) qui a donné trois points en deux tiers de manche.