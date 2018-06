Daniel Nestor aura droit à une intronisation immédiate

Daniel Nestor, un des meilleurs joueurs de double de l’histoire, sera intronisé au Temple de la renommée du tennis canadien pendant la prochaine Coupe Rogers, a annoncé Tennis Canada vendredi.

L’athlète de 45 ans, qui prendra sa retraite cet automne, n’aura donc pas à attendre pendant une période de trois ans avant d’entrer au Panthéon.

«Le comité a décidé à l’unanimité d’introniser Daniel à sa dernière Coupe Rogers, renonçant ainsi à la période d’attente normale de trois ans, a expliqué Robert Bettaeur, président du Temple de la renommée, par communiqué. Ses réalisations sont dignes d’une intronisation immédiate.»

La cérémonie aura lieu le dimanche 5 août au Roy Thomson Hall, à Toronto.

Nestor disputera sa 30e Coupe Rogers en carrière cet été. Le volet masculin aura lieu du 4 au 12 août à Toronto tandis que le volet féminin sera présenté du 3 au 12 août à Montréal.

«J’ai eu la chance d’avoir une carrière longue et fructueuse, a confié Nestor. J’ai peine à croire qu’elle prend fin, mais le temps est venu d’accorder du repos à mon corps et de passer plus de temps avec ma famille.»

En 2009, Nestor est devenu le premier joueur au monde — de simple ou de double — à remporter les quatre épreuves du Grand Chelem et les neuf tournois du Circuit Masters 1000.

Il a gagné 12 tournois majeurs en double, a pris part à six Jeux olympiques — mettant la main sur une médaille d’or — et a défendu les couleurs du Canada lors de 52 rencontres de la Coupe Davis.