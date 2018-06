Cinq joueurs dont le contrat pourrait être racheté

La période où les équipes de la Ligue nationale de hockey (LNH) peuvent racheter le contrat de leurs joueurs a commencé vendredi et se poursuivra jusqu’au 30 juin.

À lire aussi : Trois rachats potentiels chez le CH

Cette pratique permet à une équipe de libérer de l’espace sous le plafond salarial, mais elle n’est pas sans conséquence.

Les formations qui empruntent cette voie doivent payer le tiers de la valeur restante du contrat si le joueur victime d'un rachat a moins de 26 ans et les deux tiers s’il est plus âgé. Et tout cela sur une période deux fois plus longue que la durée restante de l’entente.

Voici donc cinq contrats qui pourraient être rachetés dans les prochains jours (les données de rachat proviennent du site capfriendly.com).

Tyler Ennis (1 an, 4,6 millions $)

Le Wild du Minnesota doit s’entendre avec les joueurs autonomes avec compensation Jason Zucker et Matt Dumba cet été.

En rachetant le contrat de Tyler Ennis, le Wild économiserait 2,433 millions $ en 2018-2019. De plus, la production offensive de l’attaquant de 28 ans – 22 points, dont huit buts la saison dernière – ne justifie pas l’espace qu’il occupe sur la masse salariale.

Jason Spezza (1 an, 7,5 millions $)

Les Stars de Dallas ont raté les séries au cours des deux dernières saisons et racheter l’entente de Jason Spezza, qui n’a amassé que 26 points en 78 sorties en 2017-2018, leur permettrait d’épargner pas moins de 5 millions $ la saison prochaine.

Avec cette marge de manœuvre supplémentaire, la formation texane pourrait devenir une joueuse sur le marché des joueurs autonomes dans l’espoir de retrouver les éliminatoires en 2018-2019.

Troy Brouwer (2 ans, 9 millions $)

Les Flames de Calgary n’auraient qu’à ajouter un peu de punch offensif pour devenir réellement compétitifs en 2018-2019.

Une façon d’y arriver serait de racheter le contrat de Troy Brouwer, ce qui leur permettrait de libérer 3 millions $ dans chacune des deux prochaines campagnes. Ils devraient ensuite débourser 1,5 million $ en 2020-2021 et en 2021-2022.

Paul Martin (1 an, 4,85 millions $)

Si les Ducks d’Anaheim veulent être actifs sur le marché des joueurs autonomes, ils pourraient se donner une marge de manœuvre supplémentaire en rachetant l’entente du défenseur Paul Martin, qui n’a joué que 14 matchs dans la LNH la saison dernière.

En faisant cela, ils économiseraient 2,833 millions $ la saison prochaine et devraient payer 1,4 million la campagne suivante.

Jori Lehtera (1 an, 4,7 millions $)

Acquis dans l’échange qui a fait passer Brayden Schenn aux Blues de St. Louis, Jori Lehtera a été peu efficace la saison dernière en n’obtenant que trois buts et cinq mentions d’aide en 62 parties avec les Flyers de Philadelphie.

Si son contrat est racheté, les Flyers épargneront 3,333 millions $ en 2018-2019. Lehtera comptera toutefois pour 1,666 millions $ sur la masse salariale en 2019-2020.