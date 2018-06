Cette semaine dans l’univers de la WWE: tout est en place pour Money in the Bank

Publié aujourd'hui à 11h53

J’aurai attendu jusqu’à la dernière minute, mais voici mes impressions sur le match entre Nia Jax et Ronda Rousey. Oui, le match est un peu tôt dans la carrière de lutteuse professionnelle à Rousey, mais le but ici est de tenter d’imiter ce qui a fonctionné avec l’UFC, c’est-à-dire propulser Rousey au sommet, et ce, contre l’avis de la majorité. En ce sens, elle devrait donc remporter le combat en une minute comme ses victoires en AMM. Mais puisqu’il s’agit de lutte, nous ne sommes pas à l’abri d’interventions venant de l’externe. Je pense notamment à Natalya ou Stephanie McMahon. Cependant, n’importe quel scénario qui donne Jax gagnante sans intervention ou Rousey gagnante dans un match de plus de 2-3 minutes ne m’enchante aucunement.

Je ne suis pas le plus grand amateur du jeu des prédictions, mais voici tout de même mes top-3 pour les deux matchs Money in the Bank.

Du côté des hommes, je pense que Kevin Owens, Le Miz et Rusev ont de bonnes chances. Je pense sincèrement qu’Owens a le genre de personnalité pour trimbaler la valise dans les prochains mois et rendre le tout intéressant. Tout comme Owens, le Miz serait très divertissant et je pense qu’il est temps de penser à lui redonner une chance au titre de la WWE. Rusev serait un choix-surprise, mais qui aurait une bonne réaction. Rusev Day everyday, non?

Braun Strowman dans tout ça me direz-vous? Non. C’est le genre de match où Strowman peut perdre sans vraiment perdre, car il n’a pas à être battu comme tel. Alors je pense qu’on va en profiter pour faire gagner quelqu’un d’autre.

Du côté féminin, mes choix s’arrêtent sur Natalya, Charlotte Flair et Ember Moon. Nattie pourrait ensuite se tourner contre la possible nouvelle championne Ronda Rousey et avoir une bonne rivalité avec elle. Si Flair est le choix pour affronter Rousey à WrestlleMania, lui donner une grosse victoire ici serait un plus. Moon serait le choix surprise, qui aurait une bonne réaction de la foule. Je crois qu’elle est le futur de la division.

Ceci dit, si Rusev remporte le match de son côté, il ne serait pas surprenant de voir Lana gagner le sien. Oui, oui, Lana. Bon, je ne sais pas où tout ça nous amènerait, mais pour un soir seulement, ça pourrait être une idée.

Je souhaite sincèrement qu’Asuka remporte la victoire sur Carmella. La rumeur dit que James Ellsworth, qui avait remporté le Money in the Bank l’an dernier pour Carmella, serait à Chicago. Est-ce pour venir aider Carmella...ou faire de Lana sa prochaine Carmella. Ça reste à voir.

Du côté de NXT, ne manquez pas Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa. Bien que Ricochet sera spectaculaire et que le match de championnat par équipe devrait être très solide, si vous avez un seul combat à voir c’est celui-là.

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le directeur général de la division du Royaume-Uni, Johnny Saint, il est considéré comme l’un des meilleurs mi-lourds de l’histoire au Royaume-Uni, un maître dans le style britannique qu’affectionne les Pete Dunne, Tyler Bate et compagnie.

Matchs de la semaine

Pete Dunne c. Kyle O’Reilly Natalya c. Sasha Banks c. Ember Moon c. Alexa Bliss Kevin Owens c. Braun Strowman c. Finn Balor c. Bobby Roode

Vidéos de la semaine

Jinder Mahal tente de jouer dans la tête de Roman Reigns

Seth Rollins interrompt le concert d’Elias!

Sami Zayn, dans l’armée?

Résultats rapides

Little Rock, Arkansas

Natalya a battu Alexa Bliss, Sasha Banks et Ember Moon

Dolph Ziggler et Drew McIntyre ont défait Breezango

Roman Reigns a vaincu Sunil Singh, acc. par Jinder Mahal

L’Équipe B (Bo Dallas et Curtis Axel) ont battu Heath Slater et Rhyno

Ruby Riot, acc. par Sarah Logan et Liv Morgan a défait Bayley

No Way Jose a vaincu Curt Hawkins

Braun Strowman a défait Kevin Owens, Finn Balor et Bobby Roode

Vidéos de la semaine

Daniel Bryan sort victorieux !

L’alignement féminin de SmackDown au grand complet dans le même match

Résultats rapides

Memphis, Tennessee

Daniel Bryan a battu Shelton Benjamin

Rusev, acc. par Aiden English a défait Samoa Joe, alors que Le Miz était l’arbitre-spécial

Jeff Hardy a vaincu Shinsuke Nakamura par disqualification lorsque ce dernier a appliqué un coup en bas de la ceinture à Hardy

Asuka, Becky Lynch, Naomi, Lana et Charlotte Flair ont défait Carmella, Mandy Rose, Sonya DeVille, Billie Kay et Peyton Royce

Vidéo de la semaine

Mustafa Ali ne cesse d’impressionner!

Résultats rapides

Memphis, Tennessee

Le Lucha House Party (Kalisto, Gran Metalik et Lince Dorado) ont battu Drew Gulak, Jack Gallagher et Brian Kendrick

Akira Tozawa a défait Steve Irby

Mustafa Ali a vaincu Tony Nese

Vidéos de la semaine

Si vous n’avez pas eu le temps de suivre la rivalité de l’année dans l’univers de la WWE, cette vidéo est définitivement pour vous!

Lars Sullivan envoie un message au champion de NXT

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Les War Raiders (Hanson et Rowe) ont battu Ricky Martinez et Justin Storm

EC3 a défait Kassius Ohno

Bianca Belair a vaincu Aliyah

Le champion du Royaume-Uni Pete Dunne a défait Kyle O’Reilly

Vidéos de la semaine

Ashton Smith c. Joseph Conners

Les matchs quarts de finale, demi-finale et finale du tournoi du Royaume-Uni 2018 seront présentés sur la chaîne de la WWE les 25 et 26 juin prochain.

Résultats rapides de la première ronde

Zack Gibson a battu Amir Jordan

Jack Gallagher a défait Drew Gulak

Flash Morgan Webster a vaincu James Drake

Jordan Devlin a battu Tyson T-Bone

Joe Coffey a défait Tucker

Dave Mastiff a vaincu Kenny Williams

Travis Banks a battu Ligero

Ashton Smith a vaincu Joseph Conners

Événement spécial, samedi le 16 juin, sur la chaîne de la WWE

Carte confirmée pour NXT TakeOver : Chicago :

Le champion NXT Aleister Black c. Lars Sullivan

Les champions par équipe NXT l’Undisputed Era (Kyle O’Reilly et Roderick Strong) c. Oney Lorcan et Danny Burch

La championne féminine NXT Shayna Baszler c. Nikki Cross

Johnny Gargano c. Tommaso Ciampa

Ricochet c. Velveteen Dream

Événement spécial, dimanche le 17 juin, sur la chaîne de la WWE

Carte confirmée pour Money in the Bank :

Match Money in the Bank: Braun Strowman c. Finn Balor c. Le Miz c. Rusev c. Bobby Roode c. Kevin Owens c. Samoa Joe c. un membre du New Day

Match Money in the Bank: Ember Moon c. Charlotte Flair c. Alexa Bliss c. Becky Lynch c. Natalya c. Lana c. Naomi c. Sasha Banks

Match de championnat de la WWE – Dernier survivant: Le champion AJ Styles c. Shinsuke Nakamura

Match de championnat féminin de Raw: La championne Nia Jax c. Ronda Rousey

Match de championnat féminin de SmackDown Live: La championne Carmella c. Asuka

Match de championnat par équipe de SmackDown Live: Les champions, les Bludgeon Brothers (Harper et Rowan) c. Luke Gallows et Karl Anderson

Match de championnat Intercontinental: Le champion Seth Rollins c. Elias

Roman Reigns c. Jinder Mahal

Daniel Bryan c. Big Cass

Sami Zayn c. Bobby Lashley

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c’est un rendez-vous!