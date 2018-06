Blue Jays: un rare duel contre les Nationals

Après avoir balayés les Orioles de Baltimore et subi le même sort face aux Rays de Tampa Bay, les Blue Jays de Toronto amorceront une série de trois rencontres face aux Nationals de Washington, vendredi, au Rogers Centre.

Le match sera présenté sur les ondes de TVA Sports, dès 19h00.

Les Nationals (40-28) sont au plus fort de la course dans la section Est de la Ligue nationale. La formation de la capitale américaine accuse actuellement un retard d'un match et demi sur les Braves d’Atlanta, qui sont au sommet. Les Nationals pourront d’ailleurs compter sur les services du jeune joueur de 19 ans Juan Soto. En 20 parties en 2018 dans le baseball majeur, Soto a maintenu une moyenne au bâton de ,344 avec cinq circuits et 12 points produits.

De leur côté, les Blue Jays (30-38) pointent au quatrième rang de la section Est de la Ligue américaine, à 17 matchs des Yankees.

Aaron Sanchez (3-5) sera au monticule pour la formation de la Ville Reine. Il sera opposé à Gio Gonzalez (6-2).

Les Nationals et les Jays ne s’affronteront que trois fois cette saison.