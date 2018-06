Adam Braidwood plaît aux amateurs

Lors de la conférence de presse officialisant son affrontement tant attendu contre Simon Kean, Adam Braidwood avait promis de conquérir les partisans du Québécois. Lors de la pesée officielle présentée vendredi midi à Shawinigan, il a fait un pas en ce sens en multipliant les photos, les poignées de mains et les autographes.

«Les gens du Québec respectent les gars qui veulent se battre contre les durs à cuire, a-t-il observé. Simon est le plus colosse aux alentours et je veux le battre. Je vais remporter le combat, lui voler ses fans et tout ce qu'il travaille pour obtenir. Vous pouvez compter sur moi !»

Par ailleurs, Braidwood a fait osciller la balance à 245,9 livres, étant donc un peu plus lourd que son rival, qui a présenté un poids de 237,5 livres.

«J’ai mis beaucoup de temps et de sérieux à ma préparation; prenant soin de mon alimentation, a souligné Kean. C’est ce qui explique ma condition actuelle.»

Bien malin est celui qui est en mesure de prédire l’issue exacte du combat. Est-ce la technique ou la force de frappe qui l’emportera?

Les amateurs sont manifestement divisés : Braidwood a été applaudi lors de la pesée officielle. Son charisme a visiblement eu raison de certains amateurs de la Mauricie.

C’est à voir dans la vidéo ci-dessus!