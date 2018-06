«Simon Kean est probablement le boxeur le plus vendeur au Québec» - Camille Estephan

Simon Kean affrontera à Shawinigan le Britanno-Colombien Adam Braidwood dans deux jours. Ça fait déjà plusieurs mois que les boxeurs se narguent tour à tour et les deux hommes sont à fleur de peau.

Les deux combattants participeront d’ailleurs à une conférence de presse, jeudi.

«J’ai hâte à samedi, mais je n’ai pas hâte à aujourd’hui, a souligné le président d’Eye of the Tiger Management, Camille Estephan, lors de l’émission Destination Coupe Stanley AM sur les ondes de TVA Sports, jeudi. On a la conférence de presse aujourd’hui (jeudi) et j’ai demandé beaucoup de sécurité. Les gars ne s’aiment pas et je ne veux pas qu’ils se battent le jeudi, je veux qu’ils se battent le samedi.»

Toutefois, une certaine vague de sympathie de la part du public québécois semble frapper Braidwood, à la surprise générale.

«Honnêtement, j’avais beaucoup plus d’inquiétude avant que Braidwood arrive en ville, mais il y a beaucoup de respect, a continué Estephan. Mais on commence à approcher du combat et leurs émotions sont au plus fort. Le stress est là pour les deux, il y a beaucoup à gagner.

«Quand tu vois une personne qui a une deuxième chance à la vie, on se sent bien par rapport à cette histoire-là. On veut qu’il réussisse. Mais moi, je ne veux pas qu’il réussisse contre Simon, je veux qu’il réussisse après le combat contre Simon.

Mais Estephan n’en doute pas un instant. Kean aura le support des partisans qui seront réunis samedi soir au Centre Gervais Auto.

«Je pense que les gens vont être derrière lui (Simon Kean) à 100 %, a souligné Estephan. Juste le fait qu’ils apprécient Braidwood, ça ne veut pas dire qu’ils vont se ranger derrière lui. Mais ils apprécient son histoire. Si on regarde la vente des billets de ce gala et de celui de Québec, Simon Kean est rendu probablement le boxeur le plus vendeur au Québec. Ce n’est pas pour rien.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.