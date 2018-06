Pierre-Alexandre Parenteau à la retraite

L'attaquant québécois Pierre-Alexandre Parenteau a décidé d'accrocher ses patins en annonçant sa retraite du hockey professionnel.

C'est du moins ce qu'avance le site de la LNH, jeudi.

Parenteau, 35 ans, a porté les couleurs des Blackhawks de Chicago, des Rangers et des Islanders de New York, de l'Avalanche du Colorado, des Canadiens de Monréal, des Maple Leafs de Toronto, des Devils du New Jersey et des Predators de Nashville.

Plus récemment, il a disputé trois parties avec l'Avtomobilist d'Ékatérimbourg dans la Ligue continentale de Russie.

Il a disputé 491 parties dans la LNH, amassant 296 points.

Le Québécois est un choix de neuvième tour, le 264e au total, par les Mighty Ducks d'Anaheim du repêchage de 2001.