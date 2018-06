JaCoby Jones donne la victoire aux Tigers

Jacoby Jones a brisé une égalité de 1-1 en septième manche en expédiant le tir de Lance Lynn de l’autre côté de la clôture pour mener les Tigers à un gain de 3-1 sur les Twins du Minnesota, jeudi, à Detroit.

Jose Iglesias, qui a été atteint d’un lancer, a devancé Jones au marbre. Lynn (4-5) s’était montré avare au cours des six premières manches en éparpillant quatre coups sûrs. Il a finalement retiré neuf rivaux sur des prises en six manches et deux tiers de travail.

John Hicks avait entamé la septième manche avec un triple avant de venir marquer sur le ballon-sacrifice de Niko Goodrum.

Les Twins avaient pour leur part ouvert la marque dès l’acte initial alors qu’Eduardo Escobar a poussé Eddie Rosario à la plaque à l’aide d’un simple.

Michael Fulmer (3-5) a mérité la victoire après avoir œuvré pendant sept manches au cours desquelles il a accordé un point mérité, cinq coups sûrs et un but sur balles. Il a passé un total de quatre frappeurs dans la mitaine. Shane Greene a signé son 17e sauvetage de la saison.