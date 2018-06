Encore Gleyber Torres!

Le jeune joueur de deuxième but des Yankees Gleyber Torres a frappé un circuit de trois points en cinquième manche pour guider les siens vers un gain de 4-3 aux dépens des Rays de Tampa Bay, jeudi soir à New York.

Tirant de l’arrière 2-0 avant la fin de la cinquième, les Bombardiers du Bronx ont pris les devants grâce à deux longues balles. Avant la 13e bombe de Torres, Aaron Hicks avait réussi un circuit en solo.

Ce gain permet à Domingo German (1-4) de finalement signer sa première victoire en carrière, lui qui en était à son septième départ. En six manches de travail, il a retiré 10 frappeurs sur des prises et accordé trois points sur cinq coups sûrs et deux buts sur balles.

Pourtant les choses n’avaient pas bien commencé pour le droitier de 25 ans, alors que son premier lancer s’était retrouvé de l’autre côté de la clôture après que Matt Duffy eut étiré les bras.

Wilson Ramos et Joey Wendle ont produit les autres points des visiteurs.

Blake Snell (8-4) a encaissé le revers malgré huit retraits au bâton, mais il a concédé quatre buts sur balles. Il a alloué quatre points mérités en cinq manches.

Aroldis Chapman a signé sa 19e victoire protégée de la campagne en venant fermer les livres en neuvième.