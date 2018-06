À quoi ressemblerait l’équipe canadienne?

Encore une fois, la Coupe du monde de soccer se fait sans l’équipe canadienne.

Dans son histoire, le Canada ne s’est qualifié qu’une seule fois pour la Coupe du monde et c’était en 1986. L’équipe avait alors été éliminée au terme de la phase de groupe.

N’empêche, l’unifolié compte sur quelques joueurs de talent et les panélistes de «l’Impact cette semaine» Frédéric Lord, Jonathan Beaulieu-Bourgault et Patrice Bernier, ont tenté de constituer le onze de départ de l’équipe canadienne si elle était actuellement en Russie.

L’expertise de Bernier est particulièrement bienvenue à ce chapitre, puisqu’il faisait encore partie de la formation canadienne l’été dernier, lors du tournoi de la Gold Cup.

Nos trois collègues se sont ensuite livrés au même exercice au sujet de l’équipe nationale des États-Unis, qui n’a pas réussi non plus à se qualifier pour l’événement sportif le plus populaire au monde.

C’est à voir dans la vidéo ci-dessus!