Zach Redmond jouera encore à Rochester

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal Zach Redmond a signé un contrat de deux ans avec les Americans de Rochester, le club-école des Sabres de Buffalo dans la Ligue américaine de hockey (LAH), mercredi.

Ainsi, l’arrière de 29 ans effectuera un retour avec cette formation pour laquelle il a disputé 66 matchs la saison dernière, totalisant 15 buts et 32 mentions d’aide pour 47 points.

Ayant participé à 16 joutes avec le Tricolore en 2016-2017, Redmond a aussi pris part à trois rencontres dans l’uniforme des Sabres lors de la plus récente campagne. En carrière dans la Ligue nationale, il a amassé neuf filets et 29 aides pour 38 points en 133 affrontements avec les Jets de Winnipeg, l’Avalanche du Colorado, le Canadien et les Sabres.