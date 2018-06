Record personnel et québécois pour Charles Philibert-Thiboutot

(Sportcom) – Le Québécois Charles Philibert-Thiboutot a enregistré le 14e temps à l’épreuve du 3000 m de la compétition Golden Spike comptant dans la série des challenges mondiaux de la fédération internationale d’athlétisme (IAAF) et présentée mercredi à Ostrava, en République tchèque.

L’athlète de Québec a parcouru la distance en 7 min 45,03 s.

«Son chrono est bien. Il s’agit d’un record québécois et de sa meilleure performance à vie sur 3000 m autant en salle qu’en plein air», a souligné son entraîneur Félix-Antoine Lapointe.

«D'un côté, je suis content parce que c'est un record personnel et que j'ai eu de très bonnes sensations pendant la course. Cependant, j'étais avec le peloton de tête avec un tour à faire, mais j'ai vraiment sauté avec 200 m à faire. Je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir été plus compétitif dans le dernier tour», a dit le principal intéressé.

«L’objectif de base était de courir au moins sous la barrière des 7:50,00 et idéalement, de s’approcher du record canadien de 7:40,49 de Mohammed Ahmed», a affirmé son entraîneur.

«Considérant l'hiver où j'ai eu des blessures et où j'étais en très mauvaise forme, les choses progressent très bien. Je dois seulement rester patient avec moi-même, car je sais que j'ai encore beaucoup à aller chercher pour être compétitif dans le dernier tour», a ajouté Philibert-Thiboutot.

«C'est seulement la coche de performance qui manque entre mon niveau de forme et celui des gagnants, qui sont classés dans le top 5 mondial cette année au 5000 m. Ce n'est pas rien!»

Les représentants de l’Éthiopie, Selemon Barega (7:37,53) et Telahun Haile Bekele (7:38,55), sont montés sur les première et troisième marches du podium. Le Bahreïnien Birhanu Balew a quant à lui récolté l’argent.