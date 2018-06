Les Patriots auraient songé à échanger Rob Gronkowski

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont contacté des équipes afin d’examiner la possibilité de conclure une transaction impliquant l’ailier rapproché Rob Gronkowski.

Selon ce qu’a indiqué mercredi le réseau NBC Sports, l’organisation concernée a effectué des appels téléphoniques environ trois jours avant le repêchage 2018 de la NFL. Aussi, l'avenir incertain de Gronkowski et son possible désir de négocier une nouvelle entente – il doit toucher un salaire de base 8 millions $ cette année et de 9 millions $ en 2019 – auraient incité les Patriots à bouger, d’après quelques sources. Le joueur de 29 ans a pour sa part indiqué deux jours avant l’encan qu’il allait disputer la prochaine campagne.

L’an passé, il a totalisé 1084 verges et huit touchés en 69 réceptions.