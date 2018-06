«J’ai été chanceux» - Samuel Girard

Samuel Girard sait la chance qu’il a d’être sorti indemne d’un accident à bord d’une Chevrolet Camaro, dimanche dans le Parc des Laurentides.

Le défenseur de l’Avalanche a expliqué en entrevue à Destination Coupe Stanley qu’il y songera à deux fois avant de reprendre le volant en état de fatigue, lui qui s’est endormi au volant sur la route 169.

«La prochaine fois, je vais juste m’arrêter à une place sécuritaire pour faire une sieste. Même si j’arrive une heure en retard, ce n’est pas grave», a expliqué le jeune homme de 20 ans.

Les parents de Girard ont vécu des moments d’angoisse, dimanche, alors qu’ils ont été prévenus de l’accident, sans toutefois en savoir davantage sur l’état de leur fils pendant une longue heure.

« J’avais l’application On Star dans mon véhicule. Heureusement, car c’est eux qui ont appelé les secours et les policiers. Ils ont aussi dit à mes parents que j’avais eu un accident dans le Parc des Laurentides, mais sans en dire plus sur mon état. C’est pour ça qu'ils paniquaient pas mal.»

«Je vais apprendre de cet accident-là», a conclu l’auteur de 23 points en 73 matchs cette saison dans la LNH avec l’Avalanche et les Predators.

Écoutez l’entrevue de Samuel Girard dans la vidéo ci-dessus.