Golovkin-Alvarez : le combat revanche aura lieu le 15 septembre

Le combat revanche entre Gennady Golovkin et Canelo Alvarez aura lieu le 15 septembre à Las Vegas, a annoncé le président de Golden Boy Promotions, Oscar De La Hoya, sur Twitter mercredi.

I’m happy to inform that we have a fight September 15!!!! #CaneloGGG2

Feliz De informar que si tenemos pelea Septiembre 15!!! #CaneloGGG2 pic.twitter.com/gI3QmR0eXe — Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) 13 juin 2018

Golovkin (38-0-1, 34 K.-O.) devait normalement affronter «Canelo» (49-1-2, 34 K.-O.) le 5 mai, mais le second duel entre les deux hommes a déraillé parce qu’Alvarez a échoué à un test antidopage le 17 février. Il a par conséquent été suspendu six mois, ce qui lui permettait de remonter dans le ring au plus tôt le 18 août.

En septembre dernier, le premier combat s’était terminé par un verdict nul.