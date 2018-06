Artur Beterbiev dit non à la réconciliation

Le boxeur d’origine tchétchène Artur Beterbiev a choisi d’interjeter appel vis-à-vis de la décision de la Cour supérieure du Québec au sujet de son litige avec son promoteur Yvon Michel.

L’athlète de 33 ans cherche depuis plus d’un an à résilier le contrat qui fait du Groupe Yvon Michel son promoteur, mais le juge Frédéric Bachand a tranché en faveur du Québécois la semaine dernière, indiquant que Beterbiev ne dispose d’aucun motif raisonnable pour procéder à ce divorce.

Selon ce qu’a appris notre journaliste Nancy Audet, les documents liés à l’appel du boxeur seront déposés en cours jeudi.

Artur Beterbiev a décidé de porter sa cause en appel. Les documents seront déposés demain. Du côté de Beterbiev, on ne pense pas qu'une réconciliation est possible avec GYM.