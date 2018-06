Amère défaite pour Mike Montgomery

Le partant des Cubs de Chicago Mike Montgomery n’a permis que deux coups sûrs en six manches, mais il a néanmoins encaissé la défaite face aux Brewers, mercredi, à Milwaukee.

Lorenzo Cain a ainsi frappé un circuit en solo contre Montgomery (2-2), en troisième manche, pour offrir une victoire de 1-0 aux Brewers.

Au monticule pour les locaux, Jhoulys Chacin (6-1) a cédé quatre coups sûrs et trois buts sur balles en six manches. Les releveurs Jeremy Jeffress, Josh Hader et Corey Knebel ont ensuite complété le jeu blanc. Actif en neuvième manche, Knebel en a profité pour obtenir son sixième sauvetage de la saison.

Avec une fiche de 41-27, les Brewers sont en tête de la section Centrale de la Nationale, devant les Cubs (38-27).

Depuis le début de la campagne, la relève des Brewers fait de l’excellent travail, ayant conservé une moyenne de points mérités collective de 2,65.