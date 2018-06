À TVA Sports : Impact 1 - Orlando City SC 0

Si l’Impact veut se maintenir à portée d’une place en séries éliminatoires, c’est au cours des deux prochains matchs qu’il doit amorcer un changement de cap, en commençant par ce soir.

Le Bleu-blanc-noir affronte actuellement l'Orlando City SC pour le premier de leurs deux duels en 10 jours. Suivez tous les développements ici. En 1re demie, c'est 1-0 pour l'Impact.

À voir : Sommaire

1re demie :

19e minute - Au tour de Cristian Higuita (ORL) d'obtenir un carton jaune pour comportement antisportif.

17e minute - Dominic Dwyer (ORL) reçoit un carton jaune pour comportement antisportif.

5e minute - BUT - L’Impact profite d’un penalty pour ouvrir rapidement la marque. Ignacio Piatti donne les devants 1-0 (à voir dans la vidéo ci-dessus).

1re minute - Début du match

___________________________

L'Orlando City SC, actuel détenteur de la sixième place dans l’Est, dernière qui donne accès aux séries, devance l’Impact par sept points.

Après la rencontre de ce soir, les deux équipes se reverront à Orlando le 23 juin.

Voici le 11 partant de l'Impact :

Voici VOTRE XI partant pour le match contre @OrlandoCitySC

Here is YOUR starting line-up against Orlando#IMFC | #IMFC25 | #MTLvORL pic.twitter.com/YujreiCtVz