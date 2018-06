Washington célèbre ses champions

Après 43 ans d’attente, les partisans des Capitals de Washington célébraient, mardi, la conquête de la coupe Stanley de leurs favoris.

Perchés sur des bus à l’impériale, des camions de pompiers et des décapotables, les membres de l’organisation des Capitals, leurs familles et des détenteurs de billets de saison de longue date ont salué les milliers de fidèles venues admirer les champions et la coupe Stanley.

Le cortège de 47 véhicules a défilé sur l’avenue Constitution NW, entre les 17e et 7e rues, et s’est ensuite rendu au National Mall, situé au centre-ville de la capitale américaine, où l’ensemble des fêtards ont été conviés aux festivités.

La parade était fermée par un contingent formé, entre autres, d’Alexander Ovechkin, Brooks Orpik, le propriétaire de l’équipe Ted Leonsis, ainsi que du précieux trophée.

Il s’agissait du premier défilé de champions à Washington depuis la victoire des Redskins au Super Bowl de 1992.

Une fois sur la scène installée au National Mall, les joueurs et les dirigeants ont enchaîné les discours.

Leonsis a affirmé «qu’une chose est sûre, nous avons les meilleurs fans du monde et maintenant la meilleure équipe de hockey au monde».

Prenant la parole en dernier, Ovechkin a remercié chaleureusement les partisans, le propriétaire et le personnel d’entraîneur. Après avoir promis une deuxième coupe l’an prochain, le Russe a demandé à la foule et à ses coéquipiers de chanter avec lui la célèbre chanson de Queen «We are the champions».

Des partisans comblés

Les hockeyeurs se sont permis plusieurs interactions avec la foule.

Orpik a même partagé des canettes de bière avec quatre hommes qui lui en quémandaient.

L’un des chanceux a déclaré aux médias présents que pour lui, «c’était l’équivalent de l’eau bénite» et qu’il avait l’impression d’avoir été «baptisé par la coupe».

Une partisane a aussi expliqué que chaque année depuis cinq ans elle demande congé à son patron en prévision d’une conquête de la coupe Stanley de son équipe fétiche. Elle jubilait de finalement l’avoir obtenu.

Les Caps ont mis la main sur le premier championnat de l’histoire de la franchise, jeudi dernier, quand ils ont vaincu les Golden Knights de Vegas en cinq parties.

