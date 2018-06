Séparation Federer / Nike?

Publié aujourd'hui à 11h41

Mis à jouraujourd'hui à 11h46

Internet et ses médias sociaux s’enflamment depuis dimanche matin alors que les premières rumeurs se répandaient : Roger Federer allait-il apparaître sur les terrains de tennis sans le fameux logo de Nike?

Il semble que la firme japonaise Uniqlo lui ait tendu la main, sachant que le contrat entre le Suisse et l’équipementier américain arrivait à échéance. Une fin de contrat confirmée par Federer lui-même, en conférence de presse, lundi à Stuttgart où il s’apprête à disputer le premier tournoi sur herbe de sa saison 2018, après avoir fait l’impasse sur celle de la terre battue.

Federer a toutefois précisé qu’il n’avait toujours pas pris la décision de changer de fournisseur et que les discussions se poursuivaient.

Augmentation substantielle...

Le nœud du problème est double. Il y a le montant et il y a la durée.

En 2008, c’est un contrat de $100 millions pour 10 ans que Nike avait consenti à Federer. En 2018, c’est une entente de 300 millions pour 10 ans que Uniqlo lui offrirait. Une augmentation de 20 millions par an, immédiatement accordée au plus grand joueur de l’histoire qui, à 36 ans, n’a pas encore fait une croix sur d’autres conquêtes du Grand Chelem.

Nike pourrait-il égaler l’offre? Ou simplement par fidélité, l’athlète pourrait-il accepter moins... mais pour le reste de ses jours?

Car c’est un contrat à vie, un peu comme le joueur de soccer Cristiano Ronaldo, ainsi que les basketteurs Michael Jordan et LeBron James, que Federer aimerait avoir, en signe de reconnaissance pour les centaines de millions qu’il a permis à Nike d’empocher, en vente d’équipement, parce qu’il était le porte-parole idéal en tennis.

C’est d’ailleurs ce que le fabricant de raquettes, Wilson, a fait avec Federer, en 2006.

Ce type de contrat gratification n’est tout de même pas rare. Quand on pense que New Balance en a fait cadeau à Milos Raonic, on se demande bien ce que Nike attend...

Federer n’a plus rien à se mettre

Ainsi, à moins d’une entente imminente qui confirmerait un contrat plus costaud, ou plus long (ou les deux), c’est sans cette fameuse «virgule» de Nike, comme la surnomment les Français, et même le logo personnel RF, propriété de Nike, que le métronome du tennis se présentera sur les différents terrains de la saison sur gazon, dont le plus prestigieux de tous, Wimbledon.

Sera-t-il affublé de l’emblème RF20, comme il portait le 11 juin à ses premiers pas à Stuttgart, en référence à ses 20 titres du Grand Chelem? Pourquoi pas. Il y a pire comme note manuscrite sur des vêtements. Un peu comme le chiffre 10 qui apparaissait sur les espadrilles de Rafael Nadal, à Roland-Garros, symbole des 10 titres déjà engrangés sur l’ocre parisien... et histoire de rappeler à ses adversaires, dans le vestiaire et sur le court, qu’ils avaient affaire, en fait, à «l’ogre de l’ocre».

Le sous-titre qui coiffe ce paragraphe, je l’ai emprunté à cet article du quotidien «Le Parisien». Avec un peu d’ironie, d’humour bien placé, il résumait si bien l’aspect amusant de la situation.

Et UNIQLO ?

Les amateurs de tennis ont vu apparaître le logo de cette firme japonaise sur les vêtements du compatriote Kei Nishikori, en 2011. Et si la marque ne les avait pas particulièrement interpellés, c’est Novak Djokovic qu’elle a enrôlé, en 2012.

Et là, pas moyen de l’ignorer. Djokovic, qui avait quitté son commanditaire d’alors, Sergio Tacchini, a arboré la marque pendant cinq ans avant de passer du côté de Lacoste, en 2017.

Le seul autre athlète professionnel notable est le golfeur Adam Scott. Côté divertissement, le prolifique auteur-compositeur-chanteur-producteur américain Pharrell Williams s’habille chez UNIQLO, également.

Si l’histoire de Tadashi Yanai, l’homme à l’origine de cette entreprise vous intéresse, ce texte sur le site français «Les Echos», datant de 2016, comblera votre curiosité.