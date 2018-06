Quel prix les Canadiens devront payer pour Noah Hanifin?

Publié aujourd'hui à 07h44

Mis à jouraujourd'hui à 07h52

Ainsi, plusieurs collègues, dont Elliotte Friedman de Sporstnet, rapportent que les Hurricanes de la Caroline sont prêts à se départir du défenseur Noah Nanifin.

En apprenant la nouvelle, je n’ai pu m’empêcher de penser aux Canadiens de Montréal. La formation montréalaise est à la recherche d’un défenseur gaucher pour évoluer sur le premier duo de défenseurs avec Shea Weber et Hanifin est, selon moi, un candidat de choix.

Âgé de 21 ans seulement, Hanifin vient de compléter sa troisième saison et il compte déjà 239 matchs d’expérience dans la Ligue nationale. Originaire de Boston, Hanifin avait été le cinquième joueur, et surtout le premier défenseur, sélectionné lors du repêchage de 2015.

Sa principale qualité est son coup de patin, un coup de patin qui a souvent été comparé à celui de l’ancien défenseur des Devils et des Ducks, Scott Niedermayer. Également, Hanifin est reconnu pour être responsable, mature, posé et calme.

Puisque Niedermayer a été élu au Temple de la renommée du hockey, je préfère comparer plus modestement Hanifin au défenseur Jay Bouwmeester, des Blues de St. Louis.

Lors de la dernière saison, Hanifin a démontré qu’il pouvait aussi contribuer en attaque en récoltant 32 points en 79 matchs avec les Hurricanes. Le grand défenseur de 6 pieds et 3 pouces a d’ailleurs participé au match des étoiles.

Le premier contrat professionnel de Hanifin vient de se terminer. Alors, combien d’argent peut-il empocher dès la saison prochaine? Selon moi, le comparable est Seth Jones, des Blue Jackets de Columbus.

Jones (4e en 2013) et Hanifin (5e en 2015) ont été des sélections hâtives au repêchage et leurs statistiques sont semblables au terme de leurs trois premières saisons dans le circuit Bettman.

Le deuxième contrat de Jones lui a permis d’accepter une entente de six ans évaluée à 32,4 millions de dollars soit 5,4 millions de dollars annuellement. Il est logique de penser que Hanifin est à la recherche d’une entente similaire.

Pacioretty? Des choix au repêchage?

Si les Canadiens de Montréal veulent obtenir Noah Hanifin, ils devront donner beaucoup en retour.

Le premier nom qui me vient à l’esprit est celui de Max Pacioretty. Les Hurricanes ont besoin d’attaque et le capitaine des Canadiens pourrait répondre à ce besoin. Cependant, il reste seulement une année au contrat de Pacioretty et rien ne dit qu’il voudra rester en Caroline au terme de son entente. Ce serait un risque pour les Hurricanes de sacrifier un défenseur talentueux de 21 ans pour un joueur qui pourrait ne faire que passer en Caroline.

Ce que je crois plus réaliste, c’est une transaction semblable à celle qui avait été effectuée entre les Bruins de Boston et les Flames de Calgary le 26 juin 2015.

Les Bruins avaient échangé le défenseur Dougie Hamilton, alors âgé de 22 ans, aux Flames en retour d’un choix de premier tour (15e au total) et de deux choix de deuxième tour.

Le prix était élevé, mais Hamilton était voué à une longue et belle carrière dans la LNH. À l’aide de leurs trois choix de repêchage, les Bruins, eux, ont choisi Zachary Senyshyn, Jeremy Lauzon et Jakob Forsbacka-Karlsson.

L’avenir dira quelle équipe a eu le dessus dans la transaction, mais pour le moment l’avantage va aux Flames.

Noah Hanifin, tout comme Dougie Hamilton il y a trois ans, représente le présent et à l’avenir pour une équipe.

Quand des défenseurs de cette qualité se retrouvent sur le marché des transactions à un si jeune âge, toutes les équipes doivent déterminer jusqu’où elles sont prêtes à aller pour conclure une transaction.

C’est le cas des Canadiens de Montréal.

Est-ce que le directeur général des Canadiens, Marc Bergevin, est prêt à donner son premier choix (troisième au total) lors du prochain repêchage pour obtenir Hanifin ? Et si ce n’est pas assez, est-il prêt à ajouter un choix, ou peut-être deux, de deuxième tour?

Parce qu’il est réaliste de penser que ce sera le prix demandé par les Hurricanes pour Hanifin.