Nick Nurse promu au poste d’entraîneur-chef des Raptors?

Les Raptors de Toronto seraient sur le point d’annoncer la promotion de Nick Nurse au poste d’entraîneur-chef.

Selon le réseau ESPN, l’organisation ontarienne règle les derniers détails du contrat le liant à celui ayant agi comme instructeur-adjoint au cours des cinq dernières années.

The Toronto Raptors are hiring assistant Nick Nurse as the franchise's new head coach, league sources tell ESPN. Sides are working through details of contract now.