L’Impact doit saisir sa chance contre Orlando

Si l’Impact veut se maintenir à portée d’une place en séries éliminatoires, c’est au cours des deux prochains matchs qu’il doit amorcer un changement de cap en commençant par mercredi soir.

Le Bleu-blanc-noir va en effet disputer ses deux prochaines rencontres face au Orlando City SC, actuel détenteur de la sixième place dans l’Est, dernière qui donne accès aux séries, et qui devance l’Impact par sept points.

«C’est un concurrent direct pour une place en séries, alors évidemment, ça sera deux matchs très importants», a souligné Rémi Garde.

Après la rencontre de mercredi soir, les deux équipes se reverront à Orlando le 23 juin.

Matchs énormes

Même si l’Impact occupe actuellement le 10e rang de l’Association Est, il y a une occasion à saisir en attendant la fenêtre de transferts estivale.

Les joueurs sont tous conscients qu’ils peuvent limiter les dégâts d’un mauvais début de saison en remportant leurs deux prochaines rencontres.

«C’est énorme, ces matchs sont incroyablement importants parce qu’ils nous donnent l’occasion de nous rapprocher d’un rival direct», a insisté Daniel Lovitz.

«Si on veut aspirer à une place dans les séries, il faut obtenir des résultats contre des équipes comme celle-ci.»

Le tout pour le tout

Pour Samuel Piette, il faut surtout profiter du fait qu’Orlando est dans une très mauvaise passe avec cinq défaites consécutives.

«Il faut aller "all in" . C’est une équipe qui n’est pas dans un bon moment. On n’est pas dans un meilleur moment, mais à la maison, c’est important de sortir fort.»

«C’est un match crucial comme le prochain lorsqu’on va les visiter. Sinon, nous allons nous retrouver dans un trou encore plus profond que maintenant.»

Le milieu de terrain y est allé d’un cliché emprunté au hockey en parlant de matchs de six points.

En séquence

Orlando pose une certaine énigme pour tout le monde parce qu’on ne sait pas quelle équipe va se présenter sur le terrain.

Verra-t-on l’équipe qui vient de perdre cinq matchs de suite ou bien celle qui a aligné six victoires avant cette série de défaites?

«Ils ont mal amorcé la saison et ont eu une bonne séquence, a souligné Lovitz. Ils ont prouvé qu’ils ont une bonne équipe, alors que nous n’avons pas encore montré à quel point nous pouvons être bons.»

«Nous ne devons pas afficher de retenue, il faut attaquer et aller chercher les trois points.»

Pas impossible

Statistique embêtante pour l’Impact, la dernière équipe à avoir accédé aux séries éliminatoires dans l’Est la saison dernière avait cumulé 12 défaites. Montréal en a déjà 11 cette saison.

Ce n’est pas le genre de détail qui semble trop déranger Rémi Garde, qui préfère demeurer positif.

«C’est sûr que si on regarde les choses comme ça, c’est impossible. Sachant que l’impossible est toujours possible, il faut le vouloir aussi. Il faut se mettre dans des conditions telles qu’on peut réaliser des choses qui paraissent impossibles.»

«Il faut plus qu’on ait une vue à court terme d’abord. Dans notre situation, ça serait présomptueux et illogique de commencer à regarder aussi loin.»

Dans le camp de l’Impact, Ignacio Piatti devrait effectuer un retour comme partant, lui qui était sur le banc à Dallas en raison d’une légère blessure à un genou.

Rémi Garde risque d’effectuer un peu de rotation dans son effectif puisque l’équipe a joué dans des conditions particulièrement difficiles en raison de la chaleur, samedi dernier.