Les Phillies résistent contre les Rockies

Même si les Rockies du Colorado ont inscrit trois points en neuvième manche, les Phillies sont parvenus à s’accrocher et à l’emporter par la marque de 5-4, mardi à Philadelphie.

Seranthony Dominguez a bien failli bousiller l’avance des siens quand il a accordé trois points sur des simples de Tom Murphy et de Chris Iannetta ainsi que sur un ballon-sacrifice de D.J. LeMahieu. Il a toutefois retiré Nolan Arenado pour mettre fin au match et obtenir son troisième sauvetage de la saison.

Aaron Nola (8-2) a été crédité de la victoire, lui qui n’a concédé qu’un point et quatre coups sûrs, en plus de passer 10 joueurs dans la mitaine en six manches et deux tiers.

La défaite est allée à la fiche de Jon Gray (6-7).

Scott Kingery a bien entamé le match pour les favoris de la foule en expédiant la balle dans les gradins alors que Rhys Hoskins et Carlos Santana étaient sur les sentiers.

Kingery a produit un autre point en troisième à l’aide d’un ballon-sacrifice.

Jesmuel Valentin (simple en huitième) a été responsable de l’autre point des Phillies.