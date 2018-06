Les Blue Jays s’entendent avec 26 espoirs

Les Blue Jays de Toronto ont annoncé mardi avoir conclu des ententes avec 26 des 40 joueurs qu’ils ont sélectionnés lors du dernier repêchage du baseball majeur, dont leur premier choix, Jordan Groshans.

La formation de l’Ontario a notamment offert des contrats à neuf espoirs repêchés lors des dix premiers tours. Le lanceur Adam Kloffenstein, de l’école secondaire Magnolia, pourrait ainsi retrouver son coéquipier Groshans dans les filiales des Blue Jays dans un avenir rapproché.

Groshans a été le 12e espoir à entendre son nom lors de l’encan amateur. Évoluant à l’arrêt-court avec l’école secondaire de Magnolia, au Texas, il devrait faire la transition vers le troisième but au niveau professionnel.

Sean Wymer (lanceur), Christopher Bec (receveur), Addison Barger (arrêt-court) et Nicholas Podkul (deuxième but) ont également paraphé des pactes. Le lanceur canadien Will McAffer, repêché en 25e ronde, figure aussi dans cette liste.