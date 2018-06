Junior Ulysse se perfectionne

Le 16 décembre dernier, Junior Ulysse en a mis plein la vue en battant de façon convaincante Cletus Seldin sur les ondes de HBO.

Malgré ce succès, le Québécois a pris un peu de recul et a apporté quelques changements à son équipe.

«On cherche toujours à s’améliorer pour être près de l’élite. Si je veux être avec l'élite, je dois avoir des petits "quelque chose", certains détails qui font qu’on peut être plus performant.»

Il s'entraîne notamment avec l'ancien joueur des Carabins, Anthony Coady.

«Je suis arrivé dans son entourage avec plein d'énergie et un monde à découvrir, a raconté Coady. J'ai appris c'était quoi la boxe et, obsédé par le mouvement humain, j'ai apporté des atouts dans son entraînement et poussé les limites.»

Côté boxe, Ulysse a fait appel à Jessy Thompson. L’athlète de 29 ans, qui s'entraîne avec Rénald Boisvert depuis ses débuts, voulait ajouter un regard nouveau à son équipe.

«C’est un couple qui se connaît bien (Rénald et moi). Maintenant, on rajoute des détails pour mettre de la flamme dans le couple.»

On a tenté de corriger les lacunes qui avaient mené à la défaite contre Steve Claggett en octobre dernier : «On a ajouté de travailler à un peu plus l'intérieur, varier sa vitesse et rester petit», a révélé Thompson.

On verra samedi si tout ce travail a été payant. Junior Ulysse va se mesurer à Ernesto Espana, un boxeur du Venezuela invaincu en 26 combats.

«Même si ce n'est pas un grand boxeur, il a un avantage. Il peut boxer comme droitier et gaucher, ce qui est très mêlant. Il peut passer de droitier à gaucher en l'espace de quelques secondes», a prévenu Boisvert.

Le Québécois doit livrer une grande performance s'il espère obtenir ce qu'il désire cette année : entrer dans le top-5 de la WBC et obtenir un combat de championnat du monde.