Gilles Bouchard dirigera le Canada à la Coupe Hlinka-Gretzky

Gilles Bouchard, des Huskies de Rouyn-Noranda dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), a été nommé entraîneur-chef de l’équipe canadienne des moins de 18 ans en vue de la Coupe Hlinka-Gretzky, qui sera disputée du 6 au 11 août en Alberta, a annoncé Hockey Canada mardi.

L’entraîneur-chef et le directeur général des Huskies depuis la saison 2013-2014, sera épaulé par Mitch Love, des Blades et Saskatoon, dans la Ligue de l’Ouest (WHL) et par Ryan Oulahen, des Firebirds de Flint, dans la Ligue de l’Ontario (OHL).

«Ces trois entraîneurs ont connu du succès en plus d’accumuler de l’expérience au sein de leur ligue respective, ce qui est un grand atout pour notre formation des moins de 18 ans, a indiqué Scott Salmond, vice-président de Hockey Canada, dans un communiqué. Ils savent ce qu’il faut faire pour gagner dans un court tournoi international comme la Coupe Hlinka-Gretzky.»

Bouchard tentera d’aider le Canada à remporter l’or pour une deuxième année de suite dans la prestigieuse compétition. En 2017, les représentants de l’unifolié avaient défait la République tchèque par la marque de 4-1 en finale.