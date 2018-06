Encore un grand chelem pour Ozzie Albies

Ozzie Albies a cogné son deuxième grand chelem de la saison dans une victoire de 8-2 des Braves contre les Mets de New York, mardi à Atlanta.

Le joueur de deuxième but a couronné une poussée de six points des siens en sixième manche. Freddie Freeman avait également propulsé une balle dans les gradins quelques instants plus tôt.

Ender Inciarte a produit deux points avec deux simples. Nick Markakis a quant à lui placé trois fois la balle en lieu sûr, produisant le dernier point du match en septième.

Jay Bruce a été à l’origine des deux points des visiteurs à l’aide d’un double lors du sixième tour au bâton.

Le partant des Braves Mike Foltynewicz a été solide, ne donnant que deux coups sûrs en cinq manches. La victoire est toutefois allée au dossier de Shane Carle (4-1).

Zack Wheeler (2-5) a concédé six points, huit frappes en lieu sûr et quatre passes gratuites en cinq manches et deux tiers.