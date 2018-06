Deux longues balles de Didi Gregorius dans la victoire

Didi Gregorius a réussi deux circuits en solo pour propulser les Yankees vers un gain de 3-0 contre les Nationals de Washington, mardi à New York.

Le joueur d’arrêt-court a tout d’abord expulsé un tir de Tanner Roark dans les gradins en deuxième manche avant d’y aller d’une deuxième longue balle en sixième. Il compte 13 circuits depuis le début de la campagne.

Le vétéran lanceur CC Sabathia (4-1) a également été l’un des artisans de cette victoire des Bombardiers du Bronx puisqu’il a blanchi ses adversaires en cinq manches et deux tiers, ne concédant que quatre coups sûrs et trois buts sur balles.

Aroldis Chapman a pour sa part signé un 18e sauvetage cette saison. Austin Romine, avec un ballon-sacrifice, a été à l’origine de l’autre point des favoris locaux.

En permettant trois points, six coups sûrs et deux buts sur balles en six manches, Roark (3-7) a subi la défaite.