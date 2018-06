Brayden Schnur sans pitié pour Filip Peliwo

Le Canadien Brayden Schnur a facilement vaincu son compatriote Filip Peliwo en deux manches de 6-3 et 6-2, mardi, dans un duel de premier tour au tournoi Challenger de Nottingham, en Angleterre.

Issu des qualifications et 239e joueur de l’ATP, le vainqueur a eu besoin de 1 h 17 min pour l’emporter aux dépens du détenteur du 184e rang mondial.

Schnur a réalisé quatre bris en huit occasions et a concédé son service une fois. Il a placé en jeu 61 % de ses premiers services, dominant 71-57 pour le total de points gagnés. Pendant ce temps, Peliwo a commis les trois doubles fautes de l’affrontement.

À l’étape suivante, Schnur en découdra avec le Japonais Tatsuma Ito, qui occupe la 164e place du circuit.

Vasek Pospisil trébuche

Pour sa part, le Britanno-Colombien Vasek Pospisil a encaissé une défaite de 4-6, 7-6 (5) et 6-2 face à l’Australien Alex Bolt, un joueur provenant des qualifications, au premier tour du tournoi Challenger de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas.

Actuellement 88e au monde, Pospisil a commis sept doubles fautes et a été dominé 11-8 au chapitre des as par son opposant, 176e de l’ATP. Bolt a réussi trois bris et mis la main sur 110 des 210 points joués.