Une opération Tommy John pour Shohei Ohtani?

La sensation des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani pourrait devoir subir une opération de type Tommy John au cours des prochaines semaines, ce qui risque de le garder à l’écart pour plusieurs mois.

D’ailleurs, d’après le réseau ESPN, le Japonais risque de revenir au jeu seulement en 2020 s’il passe sous le bistouri. Toutefois, rien n’a été confirmé par l’organisation californienne à cet égard.

Ohtani a vu son nom placé sur la liste des éclopés la semaine dernière en raison d’une déchirure ligamentaire au coude droit. Aussi, cette blessure était déjà présente avant le début de la campagne, mais sa taille aurait augmenté depuis. La déchirure, qui était de niveau 1, est maintenant au deuxième. Au stade 3, une intervention chirurgicale est requise pour traiter le problème.

En 2018, l’athlète de 23 ans a présenté une fiche de 4-1 et une moyenne de points mérités de 3,10, totalisant 49 manches et un tiers au monticule. Du côté offensif, il a frappé pour ,289, claquant six circuits et produisant 20 points.