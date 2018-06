Un couple de bénévoles au Temple de la renommée du hockey québécois

Les bénévoles du Blizzard du Séminaire St-François Jeannine et Clermont Gingras seront intronisés au Temple de la renommée du hockey québécois à respectivement 85 et 82 ans, le 16 juin prochain.

Au fil de plus de 25 ans d’implication, le couple a notamment été témoin de deux titres nationaux en 1996 et 2001 avec Serge Beausoleil, et ont croisé plusieurs joueurs qui se sont montrés reconnaissants, comme Patrice Bergeron et les deux garçons de Patrick Roy. Ils ont aussi côtoyé le regretté Bob Bissonnette, un ancien joueur des Gouverneurs de Sainte-Foy.

Voyez le reportage de Stéphane Turcot dans la vidéo ci-dessus.