Simon Kean imperturbable

Le combat entre le Québécois Simon Kean (14-0-0, 13 K.-O.) et le Britanno-Colombien Adam Braidwood (13-1-0, 12 K.-O.) sera disputé le samedi 16 juin prochain au Centre Gervais Auto de Shawinigan. Si Braidwood continue son opération de charme avec le public, Kean, lui, ne se laisse absolument pas déranger.

En effet, Braidwood dans un tweet que des Québécois lui confient qu’ils aimeraient qu’il passe le K.-O. à Kean. Ce dernier n’est pas du tout impressionné.

How I feel when people from Quebec come up to me and say “I’m from Quebec but I hope you kick Keans ass” well I’m no scientist but, I think I just brought Canada a little closer... Everyone wants Kean to get KO’d #togetherwearestronger @EOTMVD pic.twitter.com/BHMq6ZJEy1