Scrutin du match des étoiles : les Braves dominent

Trois porte-couleurs des Braves d’Atlanta dominent à leurs positions respectives dans la Ligue nationale au scrutin du match des étoiles du baseball majeur.

Selon les plus récents résultats dévoilés lundi, le joueur de premier but de l’équipe de la Géorgie Freddie Freeman est celui ayant reçu le plus de votes dans la Nationale avec quelque 633 000 voix.

Les Braves seraient également représentés par Ozzie Albies au deuxième coussin et Nick Markakis au champ extérieur.

Outre Atlanta, seuls les Giants de San Francisco ont plus d’un joueur en voie d’être sélectionné. Il s’agit du receveur Buster Posey et du joueur d’arrêt-court Brandon Crawford.

Au troisième but, Nolan Arenado, des Rockies du Colorado, est en tête avec 528 000 votes, soit le deuxième plus haut total de la Nationale.

Par ailleurs, la lutte s’annonce excitante chez les voltigeurs. En plus de Markakis, Bryce Harper (Nationals de Washington) et Matt Kemp (Dodgers de Los Angeles) se retrouveraient au sein de la formation partante.

Si la sélection de Harper et de Markakis est plus que probable avec presque 500 000 votes respectivement, Kemp, qui compte 351 780 votes, est chauffé par Charlie Blackmon, des Rockies. Celui-ci affiche un retard de moins de 50 000 bulletins. Par ailleurs, deux autres représentants des Braves sont dans la course, c’est-à-dire Ronald Acuna fils et Ender Inciarte, qui ont récolté chacun plus de 225 000 votes.

Les résultats du vote populaire dans l’Américaine seront dévoilés ultérieurement. Le match des étoiles du baseball majeur aura lieu le 17 juillet à Washington, au lendemain du traditionnel concours de circuits. Les partisans peuvent voter sur le site MLB.com jusqu’au 5 juillet.