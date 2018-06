Rafael Nadal et Simona Halep toujours au sommet

L'Espagnol Rafael Nadal a conservé sa place de no.1 mondial après avoir conquis son 11e titre à Roland Garros, même si le Suisse Roger Federer reste en embuscade avant la saison sur herbe, à seulement 100 points derrière.

L'Allemand Alexander Zverev, quart de finaliste à la porte d'Auteuil, a conservé sa troisième place. Le trio de tête est assez détaché avec près de 900 points d'avance sur l'Argentin Juan Martin Del Potro, demi-finaliste à Paris, qui a gagné deux rangs pour pointer en quatrième position.

L'Autrichien Dominic Thiem, finaliste, a gagné une place au septième rang.

La plus belle progression est à mettre à l'actif du surprenant Italien Marco Cecchinato, qui n'avait jamais remporté le moindre match en Grand Chelem avant de se frayer un chemin jusqu'en demi-finale: il gagne 45 places et pointe au 27e rang.

Le Canadien Denis Shapovalov, malgré sa défaite au deuxième tour à Roland-Garros, a grimpé de son deux positions et est 23e. Ses compatriotes Milos Raonic et Vasek Pospisil sont, respectivement, 35e et 88e.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime est au 170e échelon mondial, en hausse de huit places.

Classement ATP au lundi 11 juin

Rafael Nadal (ESP) 8770 pts Roger Federer (SUI) 8670 Alexander Zverev (GER) 5965 Juan Martín Del Potro (ARG) 5080 (+2) Marin Cilic (CRO) 4950 (-1) Grigor Dimitrov (BUL) 4870 (-1) Dominic Thiem (AUT) 3835 (+1) Kevin Anderson (RSA) 3635 (-1) David Goffin (BEL) 3110 John Isner (USA) 3070 Diego Schwartzman (ARG) 2435 (+1) Pablo Carreño Busta (ESP) 2145 (-1) Sam Querrey (USA) 2130 (+2) Jack Sock (USA) 2110 Fabio Fognini (ITA) 2030 (+3) Roberto Bautista (ESP) 2030 (-3) Lucas Pouille (FRA) 2030 (-1) Kyle Edmund (GBR) 1950 (-1) Tomáš Berdych (CZE) 1715 (+1) Hyeon Chung (KOR) 1685 (-1)

Simona Halep conforte sa place

La Roumaine Simona Halep a remporté samedi le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière à Roland-Garros et ainsi conforté sa place de no.1 mondiale où elle possède dorénavant plus de 1000 points d'avance sur Caroline Wozniacki, deuxième.

La Danoise, éliminée en huitième de finale à la porte d'Auteuil, voit Garbine Muguruza, demi-finaliste, se rapprocher à moins de 200 points (3e).

L'Américaine Sloane Stephens, finaliste malheureuse, gagne quant à elle six places pour pointer au quatrième rang, le meilleur classement de sa carrière. Sa compatriote Madison Keys, que Stephens avait écartée en demi-finale, gagne trois rangs et revient dans le top 10 (10e), elle qui a pointé un temps à la septième place fin 2016.

De son côté, la revenante Serena Williams fait un bond de... 268 places au classement! Malgré son forfait avant son huitième de finale contre Maria Sharapova, la jeune maman, qui avait été absente à Paris en 2017 pour cause de grossesse, est remontée à la 183e place mondiale.

Sharapova, qui est allée jusqu'en quart de finale, gagne quant à elle sept rangs (23e).

À l'inverse, la Lettone Jelena Ostapenko, tenante du titre à Roland-Garros qui a connu l'humiliation de sortir dès le premier tour cette année, chute de sept places au 12e rang.

Au Canada, l'Ontarienne Carol Zhao est désormais la nouvelle numéro 1 au pays, au 132e rang mondial. Les Québécoises François Abanda et Eugenie Bouchard sont, respectivement, 145e et 194e. Une autre Canadienne, Biance Andreescu, est 185e.

