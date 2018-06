Oliver Ekman-Larsson ne serait plus disponible

Le défenseur des Coyotes de l'Arizona Oliver Ekman-Larsson ne serait plus sur le marché des transactions.

Selon Elliotte Friedman, du réseau Sportsnet, quelques équipes auraient voulu acquérir le Suédois de 26 ans, mais les Coyotes auraient indiqué qu'il n'était plus disponible.

Il a ajouté que les Coyotes et l'agent ne voulaient pas commenter et qu'une entente verbale serait sûrement en place entre les deux parties puisqu'il ne peut signer de contrat avant le 1er juillet.

Ekman-Larsson est supposé devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet 2019.

En 82 matchs la saison dernière, l'arrière des Coyotes a récolté 42 points, dont 14 buts. Il a également présenté un différentiel de -28.

A few teams are indicating tonight that upon inquiring about Oliver Ekman-Larsson, they are being told he is off the market. No comment from ARIZ or agent, but it appears as if some kind of verbal agreement is in place. He cannot officially sign until July 1.