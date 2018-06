L’ultime démonstration d’esprit sportif

Un jeune lanceur de baseball du niveau secondaire américain a posé un incroyable geste d’esprit sportif immédiatement après avoir enregistré le retrait au bâton décisif pour décrocher la victoire, la semaine dernière au Minnesota.

Ty Koehn, de l’école Mounds View, eu une réaction inusitée quand il a retiré Jack Kocon, de Totino-Grace, et ainsi permis à son équipe de triompher en finale de section pour accéder au championnat de l’État.

Ignorant les célébrations de ses coéquipiers, Koehn s’est directement dirigé au marbre pour consoler Kocon.

Koehn et Kocon sont des amis d’enfance, ce qui explique le geste du lanceur.

This high school pitcher held off celebrating with his teammates so he could console his childhood friend instead.



