Les Red Sox l’emportent en 12 manches

Des ballons-sacrifices de Brock Holt et de Jackie Bradley fils en 12e manche ont permis aux Red Sox de Boston de s’imposer 2-0 face aux Orioles, lundi soir, à Baltimore. L’équipe locale a ainsi essuyé un cinquième revers en autant de matchs.

Holt a permis à Xander Bogaerts de briser l’égalité et d’inscrire le point victorieux en claquant un ballon au champ centre.

Bradley fils a ensuite poussé Rafael Devers à la plaque avec une claque au champ gauche.

C’est Heath Hembree (3-1) qui a empoché la victoire. Le releveur des Red Sox a réalisé trois retraits sur des prises en une manche de travail. Pour sa part, Craig Kimbrel a réussi son 21e sauvetage de la saison.

Mychal Givens (0-3) a subi la défaite après avoir accordé deux points, deux coups sûrs et un but sur balles en une manche et un tiers.

Par ailleurs, le voltigeur Mookie Betts effectuait un retour au jeu chez les Red Sox. Il n’avait pas joué depuis le 26 mai en raison d’une élongation abdominale.