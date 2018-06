Les meilleurs moments du party d’Alexander Ovechkin

Depuis le triomphe de la coupe Stanley des Capitals de Washington, la vie de d’Alexander Ovechkin n’est qu’un perpétuel party.

Le capitaine des russe des Capitals n’a cessé de festoyé depuis que son équipe et lui-même ont gagné leur toute première coupe Stanley. C'est à se demander si «Ovi» s'est changé depuis.

Ovechkin fait principalement trois activités depuis jeudi dernier : il lève son trophée, il boit avec (et dans) son trophée et dort avec son trophée. On vous montre les photos du party.

Dodo

D'abord, le repos du guerrier.

Karaoké

Après toutes ces années, on pensait avoir assez entendu We Are The Champions de Queen. Pas Alexander Ovechkin.

Les anges dans l'eau

En juin, on ne peut plus faire d'anges dans la neige.

Really can’t recommend this one enough (via @KGras13) pic.twitter.com/OBRZPBgW62 — Dan Steinberg (@dcsportsbog) 9 juin 2018

Sortie mondaine

Ovechkin peut exécuter un lancer sur réception à merveille, mais lancer une balle de baseball, c'est une autre histoire.

When you win the Conn Smythe Trophy, you get as many mulligans as you want.#OnePursuit // #ALLCAPS pic.twitter.com/oJ0BfR9P60 — Washington Nationals (@Nationals) 9 juin 2018

À la télé

Ovechkin et son gardien Braden Holtby ont amené leur nouvelle amie avec eux à New York pour une participation à l'émission de Jimmy Fallon.

Les remerciements

Le Washington Post a été en mesure de retracer le parcours mémorable des Capitals à travers la ville depuis leur victoire à Las Vegas, où ils ont eu raison des Golden Knights en cinq rencontres.