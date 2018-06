L'émouvante étreinte d'Oshie à son père

Dans les moments suivant la conquête des Capitals, T.J. Oshie avait ému l’entourage du hockey en évoquant son père atteint par la maladie de l’Alzheimer dans une entrevue avec CBC.

«Mon père est ici dans la foule. Il a reçu un diagnostic d’Alzheimer et il ne se souvient pas de beaucoup de choses, mais vous pouvez être certains qu’il se rappellera de ce moment», avait confié l’attaquant, la larme à l’œil.

La planète hockey a été submergée par une autre vague d’émotion récemment lorsqu’une vidéo montrant Oshie et son père s'étreindre sur la patinoire a fait surface sur les réseaux sociaux.

TJ Oshie mic'd up celebrating the Cup win with his dad who has Alzheimer's disease will give you ALL the feels on this Monday morning pic.twitter.com/G7ZOkXjD6m