Jay Beagle trois fois champion

Avec la victoire des Capitals de Washington en finale de la Coupe Stanley, l’attaquant Jay Beagle est devenu le premier joueur à remporter les championnats des trois ligues de hockey les plus importantes en Amérique du Nord.

En effet, Beagle a mis la main sur la coupe Calder dans la Ligue américaine de hockey (AHL), ainsi que sur la coupe Kelly dans la Premier AA Hockey League (ECHL) précédemment dans sa carrière.

Évoluant entre la Ligue nationale et la LAH entre 2008 et 2011, le joueur de centre a remporté à deux occasions la coupe Calder avec les Bears de Hershey, soit lors des saisons 2008-2009 et 2009-2010.

En 2006-2007, Beagle avait amorcé sa carrière professionnelle avec une conquête de la coupe Kelly, lorsqu’il portait les couleurs des Steelheads de l’Idaho. Il avait rejoint l’équipe de l’ECHL en fin de saison à la suite de son parcours universitaire.