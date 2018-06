Adam Braidwood, le survivant

Que Simon Kean se le tienne pour dit : le Québécois aura fort à faire s’il veut vaincre Adam Braidwood, ce samedi à Shawinigan.

Athlète au passé trouble, incluant une peine de prison reçue en 2013 et la mort de son adversaire Tim Hague l’année dernière, Braidwood voit son combat contre Kean avec l’œil d’un homme qui s’est remis de mauvaises décisions, de problèmes personnels et de grands dangers; l’œil d’un survivant, en somme.

«Ma vie a été en péril de nombreuses fois, a-t-il raconté en entrevue à TVA Sports, lundi. J’ai fait face à des gens armés et j’ai survécu à cela, alors si tu me paies pour me battre contre un gars avec des gants, parfait!

«J’ai tué le vieil Adam, le drogué, le prisonnier, a-t-il poursuivi. Ce gars est mort. Je suis ici pour une raison. Je m’entraîne comme un possédé. Je ne suis même pas censé être ici. C’est ma motivation qui m’a permis de survivre. Alors [Kean] est mieux d’être prêt à se battre pendant 10 rounds, parce que je le suis.

«Je sais ce qu’il doit faire pour me vaincre. Est-il prêt pour tout ce que je peux faire? On verra.»

En plus de se battre dans sa propre cour, Kean détient le titre des poids lourds de l’International Boxing Organization depuis 2017 et a participé aux Jeux olympiques chez les amateurs.

Ces faits d’armes font de lui le favori pour l’emporter contre Braidwood, mais les amateurs québécois commencent à reconnaître ce dernier comme un boxeur à surveiller et à respecter.

«Je suis né pour ça, a commenté Braidwood à ce sujet. Pour prouver que tu es le meilleur, tu dois te battre contre les meilleurs. Simon est le numéro 1, il est dans le top 30 mondial, il s’est battu aux Jeux olympiques, je suis le négligé, n’est-ce pas?

«Les gens peuvent me haïr, mais ils commencent à me respecter. Je suis un bon gars, je n’attaquerai personne... sauf Simon!»