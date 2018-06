Une rare victoire des Reds

Les Reds de Cincinnati ont inscrit quatre points en fin de quatrième manche et ils ont tenu bon pour l’emporter 6-3 contre les Cardinals de St. Louis, dimanche, en Ohio.

Scooter Gennett a réussi un simple de deux points pour les gagnants, qui demeurent dans la cave de la section Centrale de la Ligue nationale de baseball avec une fiche de 23-43. Le voltigeur Billy Hamilton a cogné un triple et croisé le marbre deux fois.

Le partant Anthony DeSclafani (1-1) a limité l’adversaire à trois points, dont deux mérités, même s’il a donné 10 coups sûrs et deux buts sur balles. Jared Hughes a obtenu les six derniers retraits pour réaliser son quatrième sauvetage de l’année.

Dans le camp adverse, Matt Carpenter, Jose Martinez, Harrison Bader et Marcell Ozuna ont tous amassé deux coups sûrs. Celui-ci a produit un point. Carlos Martinez (3-3) a permis cinq points, quatre frappes en lieu sûr et sept passes gratuites en trois manches et deux tiers.