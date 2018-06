Une partie de plaisir pour Corey Kluber et les Indians

Le partant Corey Kluber a été solide pendant huit manches, aidant les Indians de Cleveland à écraser les Tigers au compte de 9-2, dimanche, à Detroit.

Kluber (10-2), qui n’a pas perdu depuis le 8 mai, a alloué deux points et cinq coups sûrs, tout en réussissant huit retraits sur des prises.

Yan Gomes a claqué un circuit de deux points pour les meneurs de la section Centrale de la Ligue américaine de baseball. Francisco Lindor et Lonnie Chisenhall ont chacun ajouté trois frappes en lieu sûr et croisé le marbre deux fois. Pour sa part, Melky Cabrera a produit trois points au moyen de deux coups sûrs, en plus de toucher la plaque à deux occasions.

Pour les favoris locaux, Leonys Martin a cogné une longue balle en solo. Artie Lewicki (0-2) a permis trois points, six coups sûrs et une passe gratuite en cinq manches.