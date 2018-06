Rhys Hoskins s’illustre dans la victoire des Phillies

Avec une production de deux points, Rhys Hoskins a mené les Phillies vers une victoire de 4-3 face aux Brewers de Milwaukee, dimanche après-midi, à Philadelphie. Pour l’équipe locale, il s’agit d’un premier gain en cinq sorties.

Hoskins a permis à Cesar Hernandez de marquer en première manche avec un roulant. En cinquième manche, il a poussé Andrew Knapp à la plaque avec un ballon-sacrifice.

Lorenzo Cain, Christian Yelich et Ryan Braun ont produit les points des visiteurs.

Zach Eflin (3-2) a signé la victoire. Le partant des Phillies a concédé deux points, trois coups sûrs et un but sur balles en six manches, en plus de réussir neuf retraits sur des prises. De son côté, Tommy Hunter a effectué son premier sauvetage de la saison.

Dan Jennings (3-2) a subi le revers après avoir accordé trois points, dont un mérité, trois coups sûrs et deux buts sur balles en deux manches.