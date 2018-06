Ovechkin chante encore du Queen

Alex Ovechkin célèbre comme pas un depuis sa conquête de la coupe Stanley et, au grand plaisir des internautes amusés, il ne semble pas près de s’arrêter.

Après tout, le grand franc-tireur n'est même pas encore débarqué dans sa Russie natale!

Dans une récente vidéo publiée sur Instagram par son épouse, l’exubérant athlète chantait encore «We Are The Champions» de Queen près du barbecue. Un succès qu’il n'a cessé d'entonner avec ses coéquipiers au cours des derniers jours.

Ovechkin status: Still feeling �� (and belting out Queen for the 500th time ��)

